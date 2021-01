"L'Udc non svende i suoi valori", dice il senatore

Saccone: "No a un governo che parla di genitore 1 e genitore 2"

Il senatore centrista non crede che le elezioni siano la soluzione migliore, ma pretende che vengano tutelati i "valori non negoziabili"

"Vogliamo un governo che non parli di Genitore 1 e Genitore 2". Il senatore dell'Udc Antonio Saccone non crede che le elezioni siano la soluzione migliore, ma pretende che vengano tutelati i "valori non negoziabili"