Romani (Cambiamo): "È già accaduto che una forza del centrodestra sia in maggioranza e altre all'opposizione"

"Anche nel 2018 la Lega ha governato con Grillo, e Berlusconi e Meloni rimasero nella coalizione", dice il senatore ex Forza Italia

Il centrodestra può continuare a esistere qualora anche solo una delle forze della coalizione appoggiasse un nuovo governo? "Se ho buona memoria il centrodestra nel 2018 aveva un partito che era al governo con Grillo e gli altri due all'opposizione. E' già accaduto che nel centrodestra ci sia uno dei partiti che vada al governo con una forza politica che non sia proprio vicina. E nonostante questo il centrodestra come coalizione politica è rimaste nelle giunte regionali, comunali ecc", risponde Paolo Romani, ex senatore di Forza Italia ora confluito in Cambiamo, il gruppo moderato-liberale costituito dal governatore della Liguria Giovanni Toti.

"Abbiamo fatto una richiesta, che è stata condivisa anche da Forza Italia, da Berlusconi, che ha fatto una nota in cui invitava a un governo di unità nazionale. E qui ci fermiamo, al momento. Al momento altri discorsi sono prematuri", ha aggiunto Romani.