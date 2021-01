Virginia Raggi ha ritirato le deleghe al vicesindaco e all'assessore al Commercio

Il vicesindaco e delegato alla Cultura Luca Bergamo e l’assessore Carlo Cafarotti sono fuori dalla giunta. Una scelta strategica in vista delle elezioni comunali. Per le quali la sindaca sogna di diventare la candidata dell’alleanza giallorossa in città, Un'idea che non va né al Pd né ai consiglieri

Marcello Minenna, Paola Muraro, Paolo Berdini, Massimo Colomban Adriano Meloni, Andrea Mazzillo, Pinuccia Montanari, Laura Baldassarre, Flavia Marzano, Margherita Gatta, Rosalba Castiglione. L’elenco è davvero lungo. Se si escludono Daniele Frongia, vicesindaco per pochissimo tempo e ancora delegato allo Sport, e Linda Meleo (passata comunque dalla Mobilità ai Lavori pubblici) al fianco di Virginia Raggi non è rimasto nessuno degli otto assessori che con lei il 7 luglio del 2016 si presentarono all’aula Giulio Cesare. La prima (e per ora unica) giunta a 5 stelle della Capitale. L’antipasto dei grillini al potere. A poco, a poco, come i dieci piccoli indiani, gli assessori sono usciti di scena: chi sbattendo la porta dietro di sé, chi cacciato in modo più o meno elegante. L’ultimo atto si è consumato ieri sera. La sindaca di Roma con un messaggio ha riferito ai consiglieri 5 stelle la sua decisione: “Volevo informarvi direttamente prima che lo apprendeste dalla stampa. Sto riprendendo le deleghe della cultura e delle attività produttive”. Tradotto: il vicesindaco e delegato alla Cultura Luca Bergamo e l’assessore al Commercio Carlo Cafarotti sono fuori dalla giunta, anche se, scrive la prima cittadina: “La mia stima nei loro confronti resta immutata”. La decisione di Virginia Raggi riguarda da molto vicino le elezioni 2021 che si avvicinano e la campagna elettorale imminente. Con Bergamo, ha scritto la sindaca: "Ci sono diversità di visioni politiche per il futuro di Roma. Ne abbiamo discusso di recente senza riuscire a trovare una sintesi".

Pubblicità

Pubblicità