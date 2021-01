Salvini smentisce Giorgetti. La crisi e le due Leghe

“Il 'governo ammucchiata', tutti insieme con PD e sinistre, può essere il sogno di qualche giornalista, per me e per milioni di italiani sarebbe solo un incubo", scrive ijn un tweet il segretario leghista

La coppia che scoppia? Chi lo sa, di sicuro tra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti sembra esserci una distanza siderale. Si parla di strategie da adottare nel centrodestra davanti alla possibile fine di un governo Conte. Salvini dice al voto al voto, anche per tenere a bada Giorgia Meloni. Ma Giorgetti, lo stratega del Carroccio, va da un'altra parte. Opposta. Governo istituzionale: tutti dentro per salvare il paese in questa fase così complicata. Il Giorgetti pensiero è stato riportato dal Corriere della Sera. E Salvini si è sentito in dovere di scrivere un tweet per smentire, senza citarlo, il Giancarlo. Ecco la sua nota:

Il “governo ammucchiata”, tutti insieme con PD e sinistre, può essere il sogno di qualche giornalista, di qualche editore, di qualche banchiere o faccendiere fantasioso. Per me e per milioni di Italiani sarebbe solo un incubo. Diamo forza e fiducia agli Italiani! #democrazia — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 23, 2021

