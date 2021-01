Al voto (ma davvero?). Salvini-Meloni-Tajani al Qurinale come da Freud

Il centrodestra granitico sul voto ma non pronuncia mai la parola elezioni. Berlusconi loda Biden, Giorgetti non parla. Sono entrati perfino alla spicciolata

Roma. Non avevano niente da dire ma volevano dirlo bene. Questa mattina, quando si è saputo che alle 17, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, sarebbero stati ricevuti al Colle, i giornalisti si sono in maniera immotivata preoccupati. Hanno chiesto ai parlamentari di Lega-FdI-Fi: “Cosa diranno a Sergio Mattarella? Cosa proporranno? Un nome? Una soluzione? Le urne? Il governo istituzionale?”. Nulla del genere. Di fronte al presidente hanno solo ripetuto che “con questo Parlamento è impossibile lavorare” e si sono consegnati alla sua “saggezza”. Volevano fargli capire che sono per il voto, anche se non hanno mai pronunciato la parola.

