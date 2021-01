Sandra Lonardo: “I governi malaticci vivono di più”

La senatrice del gruppo misto e moglie di Clemente Mastella conferma la sua fiducia a Conte: “Un governo diverso non è possibile”

“Un governo diverso da quello di Giuseppe Conte non è possibile”, e votare in questo momento storico non sarebbe un bene per il paese. Sandra Lonardo conferma per questo la fiducia al governo. Un esecutivo che, osserviamo noi, rischia di continuare da stasera con una maggioranza traballante; ma la senatrice ribatte rifacendosi ai precedenti storici: "I governi malaticci hanno avuto più lunga vita". E sul ruolo da protagonista di suo marito, Clemente Mastella, in questa crisi: "Lui è la storia, dalla democrazia in poi, lo chiamano in vari talk show e dice la sua".