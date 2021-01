Italia elettrica. I renziani reggono, ma i nervi sono tesi: "Fregati due volte dal Pd"

Migliore manda a quel paese un cronista, Scalfarotto si sfoga il telefono contro "una grande merda", Marattin ammette: "Non siamo perfetti noi e sbagliati loro. O viceversa". Le truppe renziane reggono l'urto di Conte e poi si danno forza: "Senza di noi come faranno nelle commissioni?"

“Conte non vorrebbe Renzi, ma solo noi renziani? Domanda idiota e a chi fa domande idiote lo mando a fanculo”. Gennaro Migliore, che porta in dote a Iv la crisi del 2008 di quando era capogruppo di Rifondazione comunista, fa rimanere di sale un cronista. Imbarazzo nel cortile di Montecitorio. I renziani sono sotto stress. Nervosissimi. Elettrici. Tutti si domandano: cosa faranno questi parlamentari che usano cover per opacizzare gli schermi dei cellulari come nei migliori film di spionaggio? Seguiranno il capo o torneranno nel Pd? Alle 12 Conte li picchia. “E’ una merda vera, è mio conterraneo, lo conosco”. Il pugliese Ivan Scalfarotto in un corridoio sta parlando al telefono. Chissà con chi, e a chi si riferirà?

