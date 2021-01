La strategia della riconciliazione. Il bivio di Giuseppe Conte

Un premier di fronte a un bivio: o ricucire con Iv, allargando il perimetro ai responsabili, o rischiare in aula e ottenere una maggioranza che gli permette di salvarsi ma non di governare. La grande ondata di responsabili ancora non si è manifestata. Insieme al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, alcuni strumenti per leggere la crisi.

