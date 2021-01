“Italy did it!”. L'assurda teoria del complotto italiano anti Trump

“Italy did it!”. La storia secondo cui l’Italia avrebbe con un complotto informatico sottratto la vittoria delle elezioni presidenziali americane a Donald Trump per assegnarla a Joe Biden è partita come un popolare hashtag nella galassia dei complottisti di QAnon e poi si è materializzato in cartelloni e slogan tra gli assalitori trumpiani del Campidoglio. La teoria cospirazionista, completamente falsa e sconclusionata, nata da qualche mente disturbata si è diffusa e arricchita di dettagli in un continuo rimbalzo tra le due sponde dell’Atlantico. Il nostro paese è quindi sicuramente parte lesa di questa colossale bufala, ma ha anche contribuito a farla spargere e ingrandire.

