Speranza: "Siamo nell'ultimo, lungo, miglio. Serve uno sforzo unitario"

Lo stato d'emergenza per il Covid sarà prorogato fino al prossimo 30 aprile, dice il ministro della Salute. Nel nuovo dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'asporto dopo le 18 dai bar e stabilire l'ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto. La maggioranza vuole anche riaprire i musei nelle regioni in area gialla, anticipa Roberto Speranza. Il Cdm sul virus è previsto questa sera.

