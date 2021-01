Gli ultimi voti di Martina in Parlamento prima di entrare alla Fao

Addio Parlamento, Maurizio Martina è pronto ai blocchi di partenza per il suo nuovo incarico onusiano, direzione Fao, l’agenzia che dal 1945 lotta contro la fame nel mondo. “Sono qui alla Camera per i miei ultimi voti”, risponde lui, deputato ancora per poco, già ministro dell’Agricoltura nei governi Renzi e Gentiloni, segretario del Pd per una breve stagione e neovicedirettore dell’agenzia basata a Roma e guidata dal cinese Qu Dongyu. “La militanza politica mi mancherà, sono cresciuto dentro il partito, tra sezioni, circoli e feste dell’Unità”.

