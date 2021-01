Roma è sporca? Raggi lancia gli "ispettori ambientali": multe fino a 500 euro

Via libera al nuovo regolamento dei rifiuti. Sanzioni ancora più salate per chi davanti ai cassonetti abbandona un divano o un frigorifero. Le multe scatteranno anche quando l’ignaro cittadino a spasso con il cane sarà trovato sprovvisto di paletta o bustina per la raccolta delle deiezioni

Acquattati dietro ai cassonetti, nascosti dietro agli angoli delle strade, comunque, sempre pronti a colpire. Per i maleducati che dimenticano i bisogni dei loro cani sul marciapiede, come per chi, con dolo o meno, confonde i cassonetti e finisce con il gettare l’umido nella plastica o l’indifferenziato nella carta, si preannunciano tempi difficili. A Roma stanno per arrivare gli ispettori ambientali, solerti e silenziosi volontari che Virginia Raggi e i suoi vogliono arruolare per continuare l’ormai ben nota guerra agli “zozzoni”.

