"E' stanco": da Gallera a Grillo fino a Prodi e Conte. Viaggio in uno stato fisico molto politico

Il governatore della Lombardia ha detto che il suo ex assessore aveva bisogno di riposo e così lo ha cambiato. Ma dietro la spossatezza si nascondono la noia e la delusione (capitò con Grillo, Di Maio, Veltroni, Prodi), ma anche la rabbia come fa trapelare in queste ore il premier

L'ultimo "stanco" è Giulio Gallera. Fatto fuori dal governatore della Lombardia Attilio Fontana perché evidentemente ha bisogno di riposo, di dolce far niente, di fare un respiro profondo e rilassare le spalle. D'altronde è stato, ed è, un periodo duro. Come tutti sanno – e ironizzano – dietro a questa diagnosi coatta del governatore c'è l'ennesima gaffe del suo ormai ex assessore. Quella sui medici, stanchi a loro volta certo, che non dovevano essere richiamati durante le feste per la campagna vaccinale. Si capisce dunque come la stanchezza sia il nuovo "a sua insaputa".

