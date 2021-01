"SanPa non era bastonate. Muccioli ci liberò dall'angoscia" Parla Rosa Russo Iervolino

"Vincenzo Muccioli si è misurato con l'estremo. Non va santificato ma neppure demonizzato. E' una figura complessa. La nostra era una buona legge". Parla l'ex ministra madre del testo contro gli stupefacenti chiamato Iervolino-Muccioli

Roma. La ministra di Vincenzo Muccioli, la ministra della legge Iervolino-Vassalli, anzi, della legge Iervolino-Muccioli. E’ stata amica di un bastonatore? “Non sono stata amica di un bastonatore, ma neppure di un santo. Ho conosciuto un uomo, anche furbacchione se volete, che si è misurato con l’estremo. Muccioli non era né buono né cattivo. E’ stata una figura complessa in un momento difficile. Non santificatelo né demonizzatelo. Comprendetelo. Se ci riuscite”. Le violenze, le botte, i suicidi, i processi, l’omicidio di Roberto Maranzano fino alla morte del fondatore di San Patrignano. Di cosa è morto?

Pubblicità

Pubblicità