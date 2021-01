La fiducia che non t'aspetti. Ecco le telefonate di Conte per trovare 11 voti dei responsabili

E' sicuro! Il secondo governo Conte tiene benissimo fino al 2028. Diciamo così perché dai social decine di senatori dell'opposizione hanno espresso la fiducia a Giuseppe. I primi a dimostrarsi a favore del governo sono i senatori della Lega. Corrente Maroni-Bossi, uomini che mal sopportano la svolta nazionalista di Salvini. Ecco il loro comunicato congiunto su Tik-Tok. "Basta strizzare l'occhio al mezzogiorno. Salvini trascura la base. Noi Liga veneta-Lega lombarda-piemont siamo stufi di tale segreteria. Il nostro capo è e rimane Umberto Bossi. Salvini vada in Francia con Marin Le Pen. Ma non si è accorto che dice le stesse cose di Giorgia Meloni? A questo punto che differenza c'è tra noi 'lombardi' e Fratelli d'italia? Non ci stiamo. Per fare un dispetto alla segreteria Salvini, manteniamo in piedi con il nostro voto il governo attuale. E' chiaro che prima di fare un passo del genere ci siamo sentiti con Umberto. Lui: 'A costo di spaccare in due o in tre pezzi il movimento dovete votare per Conte al Senato. Anche perché vi faccio sentire la telefonata di ieri tra me e il premier".

Pubblicità

Pubblicità