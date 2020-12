I cinque formidabili paletti di Mattarella per vaccinarsi dalla demagogia, nell'anno che verrà

Sintesi del discorso di Mattarella. E' stato un anno difficile, sono stati commessi errori, l'Italia ha pagato un prezzo alto ma per trasformare la crisi in opportunità tocca ripartire da cinque parole: solidarietà, Europa, scienza, collaborazione, serietà. Frasi chiave del discorso di Mattarella. “Mai, un vaccino, è stato realizzato in così poco tempo”. “Mai, l’Unione Europea si è assunta un compito, così rilevante, per i propri cittadini”.

Pubblicità

Pubblicità