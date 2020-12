La lezione del vaccino: da soli non si va da nessuna parte

No: da soli non si va da nessuna parte. Richard Horton è un professore onorario alla London School of Hygiene and Tropical Medicine, insegna all’University College di Londra e all’Università di Oslo e da venticinque anni è direttore di Lancet, una delle riviste scientifiche più importanti del mondo. Qualche giorno fa, in un tweet polemico dedicato alla Brexit, si è posto una domanda saggia, sul futuro e sul passato della pandemia, che vale la pena di approfondire. Il Covid, ha detto Horton, ha dimostrato molte cose. Ma ne ha dimostrata una su tutte: che la sovranità è morta, che i problemi globali richiedono soluzioni globali e che l’idea di riprendere il controllo, take back control, è semplicemente illusoria. Eppure, dice Horton riferendosi alla Gran Bretagna, il nostro governo crede che possiamo fare tutto da soli e non capisce che, su questa come su altre partite, le cose sono semplici e ovvie: il benessere del nostro futuro dipende dalla collaborazione con i nostri vicini.

