Un altro governo c'è

Al direttore - Non siamo davanti a una crisi di governo ma a una crisi della Repubblica. Lo stato ha smesso di funzionare. Non riusciamo a spendere i soldi che stanziamo, a far funzionare la Sanità, a gestire una app o a pianificare come investire 209 miliardi di euro. Le ragioni sono molte, la principale è la separazione tra politica e amministrazione.

