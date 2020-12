Salvini ora ci prova con la strategia del dialogo

Quando era lei a darsi un tono di responsabilità, lui metteva il muso del me ne frego. E ora che è invece lui a farsi dialogante, è lei a irrigidirsi. Sono destinati a essere l’una lo specchio rovesciato dell’altro, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Così mentre lei manda platealmente a quel paese Conte, la settimana scorsa alla Camera, lui mercoledì si fa vedere da tutti mentre in Senato parla col premier. Ora ha annunciato anche di volergli telefonare per convincerlo ad allentare la stretta sulle vacanze natalizie. “Matteo ha iniziato un percorso”, dicono i leghisti. E se il Truce giocasse a fare il Dulce?

Pubblicità

Pubblicità