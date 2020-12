Mes, ecco i leghisti (ex M5S) che sfottono i grillini: "Non eravate gli amici di Tsipras?"

"Eppure voi eravate quelli che nel 2015 andarono in Grecia a sostenere Tsipras nel referendum contro la Troika. Ve lo ricordate?". Ieri in Senato è toccato a Stefano Lucidi, già big del M5s, intervenire per la Lega durante il dibattito sul Mes. Una scelta non casuale quella di Matteo Salvini: per mettere i grillini davanti alle loro contraddizioni ha usato proprio un ex grillino, come appunto il parlamentare umbro salito sul Carroccio un anno fa. Una scelta condivisa in contemporanea anche dai colleghi Ugo Grassi e Francesco Urraro, sempre nel dicembre del 2019.

Pubblicità

Pubblicità