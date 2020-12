"Parlate con Goracci". Chi è l'ambasciatore di Conte che si immola nello stallo

Nei tavoli di maggioranza, ma anche per la vicenda Mes il premier continua a mandare il suo capo di gabinetto che ascolta, scrive ma non può decidere: media per il mediatore, è il notaio dell'avvocato del popolo

Media per il mediatore. E’ il notaio dell’avvocato (del popolo), anche se poi non ratifica mai. Domenica ha passato la giornata su Zoom a spiegare ai senatori grillini riottosi l’“importanza del pacchetto” che l’Italia dovrà approvare in Europa. Sottinteso: niente scherzi sul Mes. Ma non l’ha detto. Perché Alessandro Goracci, il capo di gabinetto di Palazzo Chigi, si muove in un perimetro istituzionale. Anche se il suo capo, il premier Giuseppe Conte, continua a mandarlo a tutti i tavoli politici.

