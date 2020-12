Renzi vs Crimi: "Le condizionalità del Mes? Una bufala"

Il botta e risposta tra il capo politico del M5s e il leader di Italia viva: "Chi, come M5s e Lega, sostiene che ci siano condizionalità nel Fondo salva stati dice il falso"

Il botta e risposta tra il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, e Matteo Renzi, leader di Italia viva. Ospite a Sky TG24 Live In Courmayeur Crimi contesta le condizionalità del Fondo salva stati: "Possono portare domani ad avere obblighi di riforme strutturali imposte dall'esterno al nostro paese". Renzi ribatte: "Nel Mes non ci sono condizioni, è specificato anche nel time-sheet del Mes. Chi sostiene che ci siano, come M5s e Lega, dice il falso".



Per quanto riguarda il Mes l'appuntamento è il 9 dicembre alle Camere, quando sono in programma le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla vigilia del Consiglio europeo. Nel M5s c'è una fronda contraria che ha proposto di far votare gli iscritti su Rousseau. Ma lo stesso Crimi, ieri, si è detto convinto che "ci sarà una risoluzione unitaria di maggioranza che guarderà oltre" la riforma e che "il governo non cadrà" su questo tema.