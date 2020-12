Non sarà il Mes a far saltare la maggioranza, dicono Pd e Iv

Il Pd pensa che il Mes sia prezioso, Italia viva pure. Lo dicono da tempo i vertici, lo ribadiscono in questi giorni i singoli parlamentari. Ma la maggioranza – di cui fa parte anche il traccheggiante M5s – non entrerà in crisi su questo, assicurano dal centrosinistra. Non fosse altro perché nessuno ha la forza per tirare una spallata agli alleati di governo, specie in un momento del genere, in cui c’è una crisi sanitaria che è anche crisi sociale ed economica. Lo sintetizza Piero Fassino al Foglio: “Nessuno che abbia responsabilità può pensare di aprire una crisi in piena seconda ondata di Covid-19. Resta il fatto che dire no alla riforma del Mes è privo di senso, come è privo di senso continuare a rifiutare il i 37 miliardi del Mes per la sanità”. Ma cercare voti altrove sarebbe possibile? “Non infilatevi in ipotesi astratte”, ribatte Fassino.

