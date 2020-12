Coronavirus, anche i deputati del Pd chiedono la revisione della stretta natalizia

Le firme sono, anche qui, venticinque. E sono firme di chi, formalmente, chiede di "usare il buon senso" per limitare la mobilità tra comuni limitrofi nei giorni festivi a cavallo di Natale e Capodanno. E così, dopo la mezza sommossa dei senatori, che in 25 hanno chiesto al capogruppo Andrea Marcucci di attivarsi presso il governo "affinché lo spostamento tra Comuni nelle giornate del 25,26, 1 gennaio, possa avvenire per consentire a persone che vivono in comuni medio piccoli di ricongiungersi per poche ore con familiari che abitano in altri Comuni", anche a Montecitorio si organizza una iniziativa analoga. E così in 25 deputati del Pd, appartenenti a varie correnti (da Bse Riformista a Maurizio Martina, passando per i Giovani turchi di Orfini), hanno inviato una missiva al capogruppo Graziano Delrio "chiedendo la possibilità - si legge nel documento - che gli stretti familiari possano spostarsi anche tra comuni diversi per ricongiungersi durante le festività natalizie". "È un appello al buon senso e privo di qualsiasi polemica per consentire una maggiore mobilità fra i Comuni durante il Natale”.

