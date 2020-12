Il meglio del peggio della Lega sul decreto Immigrazione

In esame alla Camera la riforma dei dl Sicurezza. Il Carroccio torna sul suo vero cavallo di battaglia: la lotta all'immigrazione

Alla Camera è in esame il decreto Immigrazione. Lega e centrodestra stanno dando battaglia al dl che smonterebbe i decreti Sicurezza votati nella scorsa legislatura. Salvini e i suoi lo definiscono “decreto clandestini”, criticano il Pd ma soprattutto gli ex alleati a Cinque stelle – "schifosi, traditori, nullafacenti", li apostrofa il deputato piemontese Gualtiero Caffaratto – e rispolverano i vecchi slogan: il "progetto globalista" della sinistra, i clandestini che "alimentano il terrorismo", la modifica di legge che serve solo a "ingrassare i vostri amici delle cooperative rosse". Il Carroccio torna così a sfruttare il suo vero cavallo di battaglia, quello che i voti li ha portati eccome e che da un po' latitava nella discussione pubblica, oscurato dall'emergenza Covid: la lotta all'immigrazione. Ecco il meglio del peggio di quello che si è sentito in questi giorni in Aula.