Dpcm Natale, ecco che cosa ha detto alla Camera il ministro Speranza

"Dobbiamo disincentivare gli spostamenti tra Regioni, e il 25, 26 dicembre e primo gennaio limitare anche gli spostamenti tra comuni", ha detto alla Camera il ministro della Salute Roberto Speranza. Il nuovo dpcm che verrà varato in vista di Natale e che entrerà in vigore il 4 dicembre prevede misure "rigorose" per evitare una ripresa del contagio. Speranza ha illustrato per sommi capi il provvedimento che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si appresta a firmare. "Con il nuovo Dpcm dobbiamo continuare con misure chiare e rigorose. Bisogna limitare gli spostamenti e ridurre i contatti. Le prossime festività vanno affrontate con estrema serietà se non vogliamo nuove, pesanti chiusure tra gennaio e febbraio".

