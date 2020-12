L'insanità calabrese

Il problemi della sanità non sono solo di criminalità. Militarizzare il settore non basta: serve una svolta manageriale e meritocratica. Numeri e sfide per il commissario Longo

Da qualche giorno il nuovo Commissario ad acta della sanità calabrese è il prefetto Guido Longo, il quale dovrà misurarsi con la sfida di ripristinare l’equilibrio finanziario del settore e di aumentarne l’efficienza nell’erogazione di servizi di qualità. E’ un settore importante per l’economia regionale: le spese correnti della sanità pesano l’11 per cento del pil calabrese e assorbono il 76 per cento del bilancio della regione. In breve, in Calabria molto, troppo, ruota attorno al comparto sanitario.

