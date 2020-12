Gli stranieri che piacciono ai salotti snob. L'immigrazione vista dalla Lega

Pubblicità

"Ogni cento migranti che voi - Leu, Pd, sinistra varia - sollecitate a sbarcare da noi, 74 diventeranno clandestini", dice nel suo intervento alla Camera il deputato leghista Daniele Belotti, storico ultras dell’Atalanta, che a volte scambia l'Aula per la curva. "Ma voi un minimo di coscienza l'avete?", attacca Belotti. "Usate questi uomini e queste donne per soddisfare i vostri sofismi radical-chic con cui riempite le vostre vuote discussione nei vostri cazzo di salotti, nelle ztl dove state a parlare di società multiculturale e minchiate varie. Voi le periferie non le vedete mai".