Rimpasti senza amore

In vista delle prossime elezioni amministrative le cose tra Pd è M5s vanno sempre peggio. A Roma, dicono i dem, la candidatura di Virginia Raggi ormai è sicura. “Così faranno vincere la destra e spaccheranno la coalizione di governo”, si lamentano al Pd. E anche in Calabria, chiamata a votare dopo la morte della presidente Jole Santelli, le cose non vanno meglio. Pure in quella regione, dove il Pd sperava in un accordo, non sembra profilarsi nessuna intesa. “Stanno in un congresso permanente e hanno un forte rinculo identitario. Già fare accordi con loro prima era difficile, figuriamoci ora”, dicono i dem.

Pubblicità

Pubblicità