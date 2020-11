Allargare e compattare. I pontieri paralleli Gualtieri e Franceschini

Una telefonata nel buio, l'altra notte, tra Silvio Berlusconi e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. I due che si parlano, e poi, ieri mattina, l’altra telefonata, anzi l’altro collegamento: quello di Silvio Berlusconi con i deputati azzurri, per veicolare il messaggio: “Guardate che hanno accolto quasi tutte le nostre proposte, non possiamo non apprezzare”. E se, dal lato opposizione, fino alla sera prima, l’esito avrebbe potuto essere diverso, e se ieri il capovolgimento di pesi e contrappesi vedeva il Cav. trainante rispetto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, è anche vero che per arrivarci, al doppio voto di ieri, sul lato maggioranza, ci si è avvalsi del lavorìo di due uomini e ministri, Roberto Gualtieri e Dario Franceschini, da giorni in cammino su due strade parallele. E le due strade parallele si sono alla fine intersecate, nel senso dell’eterogenesi dei fini, ma anche – follia del caso – della convergenza dei fini stessi: lo scostamento di bilancio di 8 miliardi è stato infatti votato ieri, con l’opposizione concorde nell’approvarlo e con il plauso del premier Giuseppe Conte (“tra le forze di opposizione prevale la via del dialogo e di un approccio costruttivo e per questo ringrazio, in particolare, quanti l’hanno voluta perseguire sin dall’inizio”).

