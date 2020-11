Roma, lo sgombero del cinema Palazzo diventa un problema per Raggi

La grillina nel 2016 da candidata partecipò alle iniziative del centro sociale. Questa mattina il tweet di plauso. Il vicesindaco Bergamo ora prende le distanze: "Questa esperienza va tutelata"

A Roma la giunta Raggi sbanda e si divide sullo sgombero del Cinema Palazzo, avvenuto questa notte nel cuore di San Lorenzo, in contemporanea con quello alla sede di Forza Nuova nel quartiere San Giovanni. L'azione è stata decisa dal prefetto Matteo Piantedosi, ma sta provocando più di un malumore all'interno del Campidoglio. In queste ore stanno circolando in fatti le immagini di quando Raggi in campagna elettorale, nel 2016 da candidata del M5s, partecipò a un'assemblea nello spazio occupato: "Il confronto e l'ascolto sono tutto", disse in quella occasione.

Questa mattina la sindaca ha commentato così su Twitter: "Ringrazio la Prefettura e le forze dell'ordine per le operazioni di sgombero di oggi. A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate. Torna la legalità". Poche parole che hanno subito la provocazione la reazione degli attivisti della struttura illegalmente occupata da nove anni e del mondo della sinistra.

"Abbiamo occupato nove anni fa, per dare un posto alla gente del quartiere, togliendo lo stabile al proprietario che voleva farci un casino. Il nostro peccato è stato aver strappato un posto alla criminalità", ha detto all'Adnkronos Franca, 82 anni, manifestante contro lo sgombero del cinema Palazzo in lotta contro la speculazione edilizia del quartiere San Lorenzo. Ci mettono contro i poliziotti, che fanno il loro lavoro, ma qui abbiamo sempre offerto un posto per i ragazzi e le famiglie del quartiere - ha aggiunto - Io sono figlia di partigiani e oggi ci accumulano ai fascisti di Forza Nuova. Questa sindaca è una stupida, noi non siamo criminali come loro".

A rendere evidente la spaccatura che in queste ore attraversa la giunta grillina, ecco le parole del vicesindaco Luca Bergamo: "E' una perdita di ricchezza per la comunità non essere riusciti a trovare una soluzione che rispettasse i diritti della proprietà e consentisse allo stesso tempo la continuazione dell'esperienza e delle attività in quel territorio, nel rispetto delle regole. Lo sgombero disposto dalla prefettura mette in evidenza questo fallimento", dice Bergamo che è anche assessore alla Cultura. "Le persone che hanno fatto vivere il Cinema Palazzo fino ad oggi hanno svolto una funzione sociale e culturale importante, in un

quartiere che soffre la pressione di una piccola criminalità aggressiva. Ne hanno fatto un luogo di interesse culturale della città, anche con sala di spettacolo integrata nella vita di un quartiere storico di Roma, ma violando diritti privati che la decisione della prefettura ripristina. Ritengo che la struttura debba essere soggetta a un vincolo culturale e rimanere parte integrante degli spazi che rendono la città viva anche se tornata in possesso della proprietà e che serva trovare una sede idonea nel quartiere perché l'esperienza sia continuata".

Questa frattura rischia adesso di minare la corsa di Raggi verso il bis. La grillina si pone infatti come alternativa da sinistra al centrodestra. E in più di un'occasione ha cercato di costruire un rapporto con l'Anpi e con tutto il mondo della cultura vicino a realtà come appunto questa del Cinema Palazzo. Tutto il mondo della sinistra e dell'associazionismo sta infatti distinguendo queste due esperienze. E anche l'Anpi ha preso posizione: "Grande soddisfazione per lo sgombero dei locali di proprietà dell'Ater siti in via Taranto e divenuti covo dei fascisti di Forza nuova. Da tempo - sottolinea l'Anpi - ne chiedevamo lo sgombero, cosi' come di tutte le altre occupazioni fasciste, a cominciare da quelle di Via Napoleone III e di Via delle Baleniere ad Ostia da parte di Casa Pound, che sono pero' solo le piu' eclatanti".

L'Anpi esprime "invece sconcerto per il contemporaneo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo, di proprietà privata, ed occupato per impedire la realizzazione di un casino' ed usato per produrre socialità e cultura in un quartiere altrimenti assediato da spaccio e speculazione. I due sgomberi sono stati eseguiti contemporaneamente quasi si potessero equiparare e reciprocamente giustificare, con un fuorviante messaggio di intransigenza contro 'opposti estremismi".