Il Natale di Raggi. La sindaca scrive ai grillini: "Venite a impacchettare i regali"

La sindaca scrive ad assessori, consiglieri e presidenti dei municipi in vista delle feste: "Fate i turni, così aiuteremo i bambini delle case-famiglia"

Pubblicità

E' la figura che mancava nella politica. La novità si deve a Virginia Raggi. Un invito speciale, specialissimo. Ecco a voi l'impacchettatore a Cinque Stelle. Questa mattina con una lettera la sindaca di Roma si rivolge ad assessori, consiglieri comunali e presidenti di municipio affinché in vista del Natale "ci sia nei confronti dei piccoli un'attenzione particolare". L'obiettivo è preparare un pacco dono personalizzato per i bambini delle case famiglia, delle case rifugio delle donne vittime di violenza, per la Casa di leda e strutture di Roxanne.

Pubblicità

Ecco dunque, l'appello della grillina: "Vi chiedo di offrire la vostra disponibilità per effettuare turni di volontariato specificatamente indirizzati alla preparazione dei pacchi dono per ogni bambino, che verranno poi distribuiti ai piccoli ospiti delle strutture di accoglienza e ospitalità cui facevo riferimento". I lavori di impacchettamento si svolgeranno dal 2 al 7 dicembre nella sala verde dell'assessorato delle Politiche sociali.

Pubblicità

Pubblicità

E la sindaca spera perfino che si possano fare dei turni "organizzati dallo stesso assessorato e rispettando i protocolli anti-covid".

A dire il vero il pacco, ad ascoltare i cittadini della Capitale, è da quattro anni che Raggi lo prepara alla città. Questa volta però bisognerà confezionarlo sperando di trovarvi dentro le cronache dei grillini al potere.