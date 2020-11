Giallo Natale. Cosa apre e cosa chiude nel periodo delle feste

Si potrà tornare dai familiari e andare alla messa di Natale, ma anche fare shopping fino alle 22. Gli impianti sciistici resteranno però chiusi. Il governo vuole evitare di ripetere gli errori dell’estate scorsa e sta studiando regole rigide in vista delle festività di Natale e Capodanno. Per scongiurare una nuova impennata dell’epidemia, nel dpcm del 4 dicembre – che potrebbe restare in vigore fino all’Epifania – ci saranno ulteriori restrizioni. Misure che ancora non sono state ufficializzate e potrebbero subire ulteriori modifiche, come ha confermato il ministro della Salute Roberto Speranza: “Lo spostamento tra regioni potrebbe avvenire solo se tutte andassero in zona gialla, ma in questo momento dobbiamo evitare gli spostamenti non necessari. Dobbiamo pianificare le vacanze con prudenza”.

