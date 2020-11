La Calabria è il museo del commissariamento. Chi sarà il prossimo presidente?

Roma. Dario Franceschini ci rifletta. Solo un concorso internazionale di architetti può monumentalizzare e combattere una vergogna. Solo un grande museo del commissariamento può raccontare la Calabria. Non riducete a sorriso le dimissioni di Cotticelli, Zuccatelli, la telefonata a Gino Strada e quel “no, a Catanzaro mai” della moglie del rettore Eugenio Gaudio. Qui il commissariamento non è la scorciatoia di governo, ma è un movimento culturale, un corridoio del pensiero. Dal 1991 al 2020 sono stati 121 gli enti commissariati e per Openpolis è un primato nazionale. In questo momento i soli comuni sono invece 28. Come può il prossimo commissario alla sanità essere l’ultimo?

