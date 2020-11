Baldelli (FI): "Il governo ha un piano per i vaccini?"

Il deputato in Aula: "In Germania a metà dicembre saranno pronti i centri vaccinali. In Italia il programma di distribuzione qual è?"

"In Germania a metà dicembre saranno pronti i centri vaccinali. Il governo italiano ha un piano di distribuzione per vaccino Covid? E, se lo ha, qual è?" L'ha chiesto in Aula alla Camera il deputato di Forza Italia Simone Baldelli, sollecitando una risposta alla sua interrogazione parlamentare presentata la scorsa settimana.