Il sindaco di Bari smonta i complottisti sul Covid

Antonio Decaro contro chi crede che il vaccino anti coronavirus sia un complotto di Big Pharma: "Si lamentano che il vaccino l'ha scoperto una casa farmaceutica. E chi lo doveva scoprire, la cartolibreria Futura?"

Pubblicità

"Il virus c'è, anche se c'è ancora chi è convinto sia un'invenzione". Il sindaco di Bari e presidente dell'ANCI Antonio Decaro, in diretta Facebook, attacca chi nega l'esistenza del Covid-19, chi pensa che sia "tutto finto" perché si guadagnano "duemila euro a posto letto" e chi ritiene che sia legato al 5G - "il 5G non è attivo, ci vorranno anni", dice il sindaco - o chi, ancora, attribuisce le colpe al "mondo della finanza". Il primo cittadino smonta le teorie più diffuse fra negazionisti e complottisti. E si sofferma sul complotto dei complotti: la scoperta del vaccino anti Covid. "Ho visto un post di uno che diceva che alla fine l'ha scoperto una casa farmaceutica. E chi lo doveva scoprire il vaccino, la cartolibreria Futura? I dipendenti di Decathlon? Lo scoprono le aziende farmaceutiche che poi lo producono. Alcune volte leggo delle cose che mi fanno chiedere: ma dove sto? Come sono arrivate le persone a pensare queste cose?".