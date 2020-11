La nipote più piccola

Pensate mai a come si è aperto il 2020? Ricordate cosa avevamo a cuore, speravamo, immaginavamo? I progetti, i calendari, le aspettative da tradire? Parlavamo moltissimo di Anni Ruggenti, cercavamo metafore, facevamo paralleli insostenibili, bilanci, proiezioni, ci chiedevamo se i Terrible Ten, i primi due decenni degli anni Zero, ce li saremmo lasciati alle spalle, insieme al loro vortice incredibile di sciagure, e se avremmo vissuto il primo di altri dieci anni formidabili, pieni di luci e ombre come gli anni Venti del Novecento. Procediamo sempre per paragoni, che il futuro ci spaventi o no. Interroghiamo la storia quando i cicli in cui abbiamo suddiviso il tempo, arrivano a compimento. A gennaio del 2020, non ce lo ricordiamo più, polemizzavamo moltissimo parlando del film di Gianni Amelio su Craxi, Hammamet, che uscì in sala il 9, pochi giorni prima del ventennale della sua morte, e ci sembrava essenziale stabilire una verità assoluta, certa, un giudizio unanime, che fosse una chiusura del processo e, insieme, condanna e assoluzione. Nelle settimane successive, uscirono libri su di lui e persino un suo inedito, un racconto giallo che aveva scritto negli ultimi mesi di vita ad Hammamet. I giornali trascrivevano ricordi, riportavano voci di amici, figli, nipoti. Qualcuno scrisse che su Craxi era arrivato il momento di fare un grande romanzo, qualcosa di shakespeariano. Il dibattito era polarizzato come vent’anni fa, ma non infuocato: una specie di indignazione coatta, un tic, affiancata però da una curiosità nuova, non tanto “per l’uomo”, come si dice in questi casi, quanto per la stagione politica. Poche settimane dopo, arrivò il Covid. Chissà se la discussione su Craxi, il suo sogno di Grande Riforma, la sua cecità, i meriti, i demeriti, sarebbe continuata e in che modo. Il 2020 è stato anche l’anno della cancel culture e anche se in molti hanno scritto che in Italia non ci sono i presupposti culturali affinché attecchisca davvero, la statua di Indro Montanelli è stata imbrattata di nuovo quest’estate, di lui s’è parlato come non s’era parlato mai, anche se in un senso piuttosto univoco, semplice: lo rimuoviamo o no? Su Craxi, forse, la domanda sarebbe stata diversa, più larga. Le amiche della sua nipote più piccola, Vittoria, che ha ventisette anni, le chiedono ancora di lui. Alcune hanno scritto tesi su di lui. I giornalisti, invece, quando l’hanno contattata, soprattutto a gennaio, le hanno chiesto: ti vergogni di chiamarti Craxi?

