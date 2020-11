Covid, Azzolina incontra il Cts: "Le scuole devono rimanere aperte"

Sarà un modo per ribadire quanto gli scienziati stanno ripetendo da giorni, a partire dalla riunione di mercoledì scorso con il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione del governo: sotto ai 14 anni il contagio è minimo

Il primo ciclo scolastico non deve chiudere. Per fortificare questa battaglia, oggi alle 17 - secondo quanto risulta al Foglio.it - la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina incontrerà il Comitato tecnico scientifico. Non solo il coordinatore Agostino Miozzo, ma tutti i diciotto membri dell'organismo che in questa fase collabora con il governo nell'emergenza coronavirus.

Sarà un modo per ribadire quanto gli scienziati stanno ripetendo da giorni, a partire dalla riunione di mercoledì scorso con il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione del governo: scuola dell'infanzia, elementari e medie devono rimanere aperti perché, numeri alla mano, il contagio continua a essere minimo.

In questa fase, d'altronde, la pressione di famiglie e studenti affinché non si arrivi alla didattica a distanza per tutti i cicli cresce sempre di più. Ma le regioni e anche i sindaci, con ordinanze restrittive, possono muoversi in autonomia.

Ecco, per scongiurare questo scenario Azzolina oggi vedrà i componenti del Cts. E la riunione sarà messa, come d'abitudine, a verbale. In giro per l'Italia, d'altronde, non mancano i casi controversi. A Messina, il sindaco Cateno De Luca ha chiuso e poi riaperto le scuole, dopo la rivolta delle mamme che avevano fatto accesso agli atti delle Asl verificando i casi positivi nelle classi. Discorso simile a Palermo dove si è verificato uno scontro tra il sindaco Leoluca Orlando e la regione Sicilia.

E così nel giorno in cui arriveranno le nuove ordinanze del ministro Roberto Speranza sui colori delle regioni, Azzolina gioca d'anticipo con questo blitz al Cts.