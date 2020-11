Berlusconi ora gioca a governare

Poiché il caso è notoriamente capriccioso – si diverte cioè con le inverosimiglianze e con la surrealtà – ecco che il luogo in cui l’apoteosi berlusconiana in questi giorni è totale, il luogo in cui il trionfo va in carrozza, è tra i nemici della sua vita, nei salotti televisivi che al Cavaliere hanno fatto la guerra, e persino nella segreteria del Pd un tempo Pds, insomma tra coloro i quali un tempo coltivavano la filosofia della diversità antropologica. E allora eccolo Silvio Berlusconi che domenica, dopo aver già ricevuto attestati da Carlo De Benedetti e Romano Prodi, va persino ospite telefonico da Fabio Fazio (“dottor Fazio le auguro decenni di permanenza televisiva”). Ed eccolo martedì sempre al telefono da Giovanni Floris, cinguettante con Ilaria Capua (“presidente, il suo ruolo è molto molto importante”).

