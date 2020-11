Conte incontra i leader della maggioranza: "Ma non si parla di Mes né di rimpasto"

“Ma prima del coprifuoco vorrei che fosse finito”. Con la convinzione di chi va a un appuntamento sapendo che non sarà fondamentale, ieri mattina Nicola Zingaretti ha fatto recapitare a Giuseppe Conte l’intenzione di non voler tirarlo troppo per le lunghe: massimo alle 22 tutti a casa. D’altronde il tavolo di ieri, con tutti i leader della maggioranza di governo, ha avuto regole d’ingaggio chiare. Dettate proprio dal padrone di casa: “Non si parla di Mes, non si parla di rimpasti”. Un modo per neutralizzare il gran rientro a Palazzo Chigi, ma dall’entrata secondaria, di Matteo Renzi. Tutto è virus, tutto può attendere. Forse.

