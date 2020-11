C'è anche la Lega dietro la spedizione squadrista sotto casa di Gori

Esponenti locali e nazionali del Carroccio erano in piazza a Bergamo a aizzare la folla che decideva di scagliarsi contro il sindaco, ieri sera. Poi le prese di distanza, ma solo parziali: "In fondo nessuno ha distrutto nulla"

La pagina ufficiale della Lega Salvini Premier di Bergamo, tutto il suo sdegno lo ha concentrato in un "post scriptum" striminzito. Lo ha fatto condividendo il post di Alberto Ribolla, consigliere comunale del capoluogo orobico e deputato del Carroccio. Dove però, di fatto, c'era una sostanziale rivendicazione della manifestazione appena svolta. "Centinaia di persone stasera in piazza davanti al Comune di Bergamo per protestare pacificamente contro il lockdown. Commercianti, negozianti e imprenditori esasperati. Si sente la rabbia della gente. Tutta la mia solidarietà". Poi, appunto, la laconica presa di distanze: "Ps inopportuno il corteo sotto casa del sindaco".

