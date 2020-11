Toti non molla e spiega perché serve un piano per proteggere gli anziani

Presidente Giovanni Toti, ci risiamo: il virologo Roberto Burioni è tornato a criticarla su Twitter perché lei insiste con questa storia degli anziani a casa. “In molti hanno voluto brutalizzare il mio concetto ma io non ho timore di ripeterlo. Nessuno vuole rinchiudere gli anziani in casa, ci mancherebbe altro, detto in un paese però che non ha esitato a rinchiudere tutti in casa. Con la chiusura di scuole, palestre, sport di gruppo, abbiamo sigillato in casa intere fasce di popolazione che non risentono del Covid mentre non facciamo alcunché per non far uscire di casa le persone che il Covid uccide”.

Pubblicità

Pubblicità