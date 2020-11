Che spettacolo vedere i sovranisti invocare adesso un mondo aperto

Le accuse di Trump a Biden (vuole chiudere il paese) e il suo messaggio politico di segno opposto, quattro anni fa per conquistare l’America. La vera follia non è chiudere il mondo con una pandemia in corso, ma è farlo quando una pandemia non c’è

Con lui, ha detto pochi giorni fa Donald Trump parlando di Joe Biden durante un comizio in Nevada, l’America si ritroverebbe a vivere con le luci spente, si ritroverebbe a osservare chissà quante città con le saracinesche abbassate, si ritroverebbe a vivere in una nazione dominata da città fantasma e si ritroverebbe persino a fare i conti con un presidente così incline a limitare le libertà degli americani da essere pronto, ha detto sempre Trump, “ad abolire il Natale”. Covid, Covid, Covid, ripete Trump ormai da settimane, gli americani non ne possono più di parlare di Covid, non ne possono più di sentire parlare di contagi e non ne possono più di veder minacciata la propria libertà a causa di una semplicissima pandemia.

