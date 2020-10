Toti: "Pronto a esercitare i poteri e a chiudere città. La destra eviti la rissa"

Giovanni Toti chiuderà Genova se dovesse rendersi necessario? “I presidenti di regione faranno tutto quello che occorre. Anche chiudere. Io non mi tiro indietro”. Dicono che abbiate la possibilità di agire e che forse non vogliate adesso servirvene ma solo per pavidità. “Se c’è qualcuno che ha dimostrato responsabilità e coraggio, quelli sono i governatori. Abbiamo chiuso in anticipo e significa che abbiamo aperto quando si doveva aprire e non si sapeva come riaprire”.

