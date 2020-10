Majorino: "A Milano non si può aspettare. Fare class action contro Fontana"

A Milano si può ancora aspettare? “Temo che non si possa aspettare ancora dieci giorni”. Per il ministro della Sanita, Roberto Speranza, Milano è “la sorvegliata speciale”. Per il sindaco, Beppe Sala, la città è pronta a un ulteriore sacrificio “anche se non credo sia giusto in questo momento”. E invece secondo Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del Pd, assessore sia nella giunta di Giuliano Pisapia sia in quella Sala, bisogna fare di tutto per evitare un lockdown totale, rigido e dunque anche “agire prima, se necessario”.

