Una newco tra Acea ed Ama? Gli occhi sui rifiuti di Roma

Quasi mezzo miliardo per consolidare il frammentato mercato dei rifiuti e chiudere finalmente il ciclo della gestione della monnezza in Centro-Italia. Dei 4,7 miliardi di investimenti previsti nel piano industriale 2020-2024 di Acea, presentato questo pomeriggio dall’amministratore delegato della multiutility, Giuseppe Gola, ben 445 milioni riguardano il settore dei rifiuti. Una cifra consistente per un obiettivo notevole: più che raddoppiare entro il 2024 le quantità di rifiuti trattate.

Pubblicità

Pubblicità