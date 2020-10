Covid, la danza delle destre su Palazzo Chigi. Durigon: "Sì a una cabina di regia"

“Penso che sia inutile tampinare una ragazza che non ti vuole o no?”. Prego, onorevole? “Mi spiego meglio: se in questa fase Conte vuole davvero coinvolgerci, perché si è reso conto di aver sbagliato tutto, deve chiamarci, farci vedere le carte del Cts e decidere insieme a noi”. Claudio Durigon, braccio destro di Matteo Salvini ed ex sottosegretario al Lavoro del governo gialloverde, tiene a specificare al Foglio: “Attenzione, non ci interessano le poltrone, potremmo però far parte di una cabina di regia per il bene del paese. Ma non dipende da noi. E’ come la storia della ragazza, appunto”.

Pubblicità

Pubblicità