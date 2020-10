Chi c'è dietro le proteste di piazza contro il lockdown

Covid, furbacchioni e complottisti. I blogger neoborbonici a Napoli, il finto agente di scorta di Saviano a Roma. L'associazione xenofoba a Trieste e una commistione di mondi paracriminali a Torino. Volti e storie di chi fomenta la rabbia sociale in giro per l'Italia

C'è il blogger neoborbonico a Napoli e l'imprenditore famoso per i "video fake news" a Roma. C'è il "sito di controinformazione" d'estrema destra a Trieste, mentre a Torino c'è l'ex latitante valsusino arrestato durante un'operazione antidroga a Ibiza. Ci sono anche loro, nel guazzabuglio di opposti estremistici furori, in una nebulosa di proteste che non disdegna neppure la partecipazione di Forza Nuova e dei centri sociali d'ispirazione anarcoide, a sobillare le angosce e le inquietudini di tanti commercianti italiani preoccupati per la sorte delle loro attività in queste settimane di quasi lockdown.

Pubblicità

Pubblicità