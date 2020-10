"Così i prefetti dovranno aiutare i sindaci, in tempi di Covid". Parla Anna Maria Cancellieri

“Lo stato non abbandona i comuni; i primi cittadini saranno ovviamente supportati in tutto dai prefetti, negli appositi Comitati provinciali di ordine pubblico”. La nota del ministero dell’Interno li chiama in causa, i prefetti, nel momento in cui, di nuovo, ci si sporge pericolosamente sull’orlo del precipizio, per gestire, accanto ai primi cittadini, la questione “piazze e strade da chiudere” ai margini della seconda ondata di pandemia. E la loro chiamata in causa evoca altri momenti di emergenza (economica, politica) in cui “l’avveduta precauzione” dei prefetti, come la chiamava Leonardo Sciascia nel libro-catalogo “Invenzione di una prefettura”, è stata considerata risorsa preziosa.

