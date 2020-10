"All'armi! La Francia ci ruba il Monte Bianco". L'ultima battaglia di Meloni e Salvini

Per i sovranisti italici il contenzioso tutto burocratico al confine tra Valle d'Aosta e Francia è una "prova del servilismo del governo nei confronti di Macron". Bivacco (social) in alta quota: "Non passa lo straniero!"

Bivacco di frontiera in alta quota: non passa lo straniero! L'ultima ridotta del sovranismo all'italiana staziona da qualche giorno sulla linea del Monte Bianco, al confine esatto tra Valle d'Aosta e Francia. Con i media amici che già hanno montato il caso come fosse lo “scippo del secolo”, Giorgia Meloni che si scaglia contro “l'invasione francese”, e influenti europarlamentari leghisti come Silvia Sardone che s'indignano nelle dirette su Facebook con tanto di “pazzesco” scritto a caratteri cubitali.

